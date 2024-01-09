Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, İtalya’da tutuklu bulunan Avukat Akan Kürşat ile ilgili açıklama yaptı.

Akan Kürşat’ın tutuklanması sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un açıklamasını da yorumlayan Erhürman,‘Endişe yaratmaya çalışıyorlar’ dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk avukatın İtalya’da tutuklanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, Rum Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına işaret etti, bu konunun bireysel olmadığını, Rum yönetiminin “endişe koşulları” yaratma amacında olduğunu belirtti.

Siyasi amaçlar da var

Erhürman, Rum mallarının alınması satılması veya bir biçimde ilişkisi olanlarla ilgili endişe yaratma amacı taşındığını, bunun siyasi bir çalışma olduğuna işaret etti.

Sadece hukuki değil siyasi amaçlarla yapılan bu girişimlere karşı yabancılara mal satışının doğru olmayacağını söylediklerini ifade eden Erhürman, bugün bir kişi ile başlayan olayın, Kuzey’deki mülk satışlarını kapsadığını ifade etti, Rum malları ile ilgili geçmişteki davaları hatırlattı.

Samimiyetsizlik

Erhürman, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu çerçevede önemine işaret ederek, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe mülkiyete ilişkin öngörülebilir bir yapıya kavuşamayacaklarını söyledi. Erhürman, bu yüzden konunun bireysel olmadığını işaret ederek, Rum yönetiminin bunu bireysele dönüştürme çabalarını samimiyetsizlik olarak niteledi.

BM federal çözüm zemininin tek çözüm yolu olduğunu, zemin kaydırmaya çalışmanın bu gibi sıkıntıları getireceğini belirten Erhürman, “Tren üzerimize üzerimize geliyor. Bu konu burada durmayacak gibi görünüyor" dedi.

Erhürman, avukatın, Rum kesiminde değil de İtalya’da nasıl tutuklandığı ile ilgili net bir bilgileri olmadığını ifade ederek, davanın 16 Ocak’ta olduğunu ve daha net bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin ortada olduğunu, bu yüzden çözüm iradesini sürdürerek, iç düzenini sağlamaya devam etmesi gerektiğini belirterek, ancak başka denemeler yapılırken bu gibi sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Hükümet vurdumduymaz

Erhürman, Rum tarafının, Kıbrıs sorununun görüşülmesinde, kalınan yerden devam etmesi talebinin de sorgulanması gerektiğini ifade ederek, “madem oradan devam edilebiliyordu neden devam edilmediğini ve valizlerin toplanıp toplantıdan çıkıldığını” sordu.

Bu konunun geniş şekilde ele alınması gerektiğini de ifade eden Erhürman, inşaat sektörünün; hükümetin “vurdumduymaz” tavırları ve öngörmezliği nedeniyle sorunlar çıkarabileceğini kaydetti. Rum tarafından birilerinin bu konuda “endişe” yaratmak amacıyla bu çalışmaları yaptığını da ifade eden Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünde samimiyet varsa “endişe yaratmak” için değil, ilişkileri iyi seviyeye taşımak, geliştirmek gerektiğini kaydetti. Erhürman, BM ve Rum tarafına, Kıbrıs’ta iki halk arasındaki güven ortamını geliştirecek adımlar atmasını istedi.