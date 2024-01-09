Cesedi 12 saat sonra bulundu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele anayolunda, önceki akşam meydana gelen ve 39 yaşındaki İranlı kadın Zahra Ghodrati’nin yaşamını yitirdiği trafik kazası dün sabah saatlerinde fark edildi.

Polis, kazanın önceki akşam 19.30’da meydana geldiğini açıklarken, olay sabah 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar tarafından fark edildi.

Polis’ten alınan bilgiye göre, İskele - Gazimağusa anayolu üzerinde Zahra Ghodrati yönetimindeki JZ 038 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Salamis Çemberi kavşağının yaklaşık 500 metre ilerisinde Paşam Merket önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü yolun solundan çıkarak, ağaca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu araç sürücücü Zahra Ghodrati olay yerinde yaşamını yitirdi. Yürütülen ileri soruşturma sonucu, kazanın 7 Ocak 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında meydana geldiği tespit edildi.

Sabah bulundu

Diyalog muhabirinin olay yerinde elde ettiği bilgilere gore; önceki akşam bölge sakinleri tarafından kaza sesine benzeri bir gürültü duyuldu, ancak bölgenin karanlık olmasından dolayı,ormanlık alan içerisine devrilen araç görülemedi. Sabah yoldan geçen vatandaşların aracı görerek ihbar etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti ancak yapılan kontrolde İranlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.