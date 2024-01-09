Konuş Yorgo

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe’de, cami avlusunda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 75 yaşındaki Kıbrıslı Rum Yorgo Areste, iki ay içerisinde yargılanmak üzere Merkezi cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında Yorgo’nun yanında bulunduğu için tutuklanan Vietnamlı bakıcısı ise serbest bırakıldı.

Polise verdiği ifadede “uyuşturucunun tamamı benimdir” diyen Yorgo’nun, kuzeyde kimlerle işbirliği yaptığı aydınlığa kavuşmadı. Bastonla yürüyebilen Yorgo’nun bu kadar yüklü miktardaki uyuşturucuyu kimden aldığı veya kime getirdiği polis tarafından araştırılıyor. Rum basını ise “uyuşturucu güneye gönderilecekti” diyor.

Tutuklu yargılanacak

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, 4 Ocak 2024 tarihinde Mormenekşe’de, köy camisi avlusunda uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgede pusu görevine başlandığını açıkladı.

Aynı gün, mahkeme huzurunda bulunan zanlı Georgios Areste’nin cami avlusuna NAM 683 plakalı araç ile geldiğini aktaran polis, zanlı ve beraberinde bulunan bakıcısının alıkonulduğunu ve araçta yapılan arama sonucunda, arka kısımda, paspas üzerinde, bayan ceketi içerisinde bir poşette 3 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının Kıbrıslı Rum olduğunu, KKTC’de ikametgahının olmadığını belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde, Güney Kıbrıs’a kaçabileceğini belirterek, davalarında hazır olması için Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:43