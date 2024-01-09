Ne yaptığını hatırlamıyor

Güney Kıbrıs’tan bir firmaya ait TIR’ı dorse ile birlikte sürerek Kuzey Kıbrıs’a getirdiği, içerisindeki 2 akü ile teybi çaldığı iddia edilen İsa Akdeniz dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada güneyden getirilen TIR’ın Lefkoşa’da park halinde terk edilmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. Zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 31 Aralık 2023 tarihinde KV 391 plakalı Ford Fiesta marka araçla kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini söyledi.

Polis, Akıncılar bölgesinden Güney Kıbrıs’a geçen zanlının bir firmaya ait KJU 459 plakalı TIR aracı arkasındaki dorse ile birlikte alarak, Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini belirtti. Polis memuru, TIR’ın Hamitköy’de çevre yolunda park halinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, TIR aracın çalındığı yerde zanlının KV 391 plakalı aracının tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, ayrıca olay yerinde tespit edilen ayakkabı izi ile zanlının evinden emare alınan ayakkabının örtüştüğünü açıkladı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde çok alkollü olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca TIR içerisinde 2 adet akü ile teybin de çalındığını ifade etti.

Zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesinden sağlık kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden de kontrolden geçirileceğini ve randevu alındığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

