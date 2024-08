Enerji sorunu tarih olacak

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve beraberindeki heyeti Başbakanlık Şeref Salonu’nda kabul etti. Üstel, kabulde yaptığı konuşmada enerji konusunu öne çıkardı.

Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesiyle ilgili fizibilite raporlarının yakın zamanda tamamlanacağını söyleyen Üstel, “KKTC’nin enerji sorunu tarihe karışacak” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, göreve yeni başlayan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’le bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Serim’in üniversite eğitimini KKTC’de aldığına dikkat çeken Üstel, “Türkiye olduğu gibi KKTC de büyükelçimizin vatanı sayılır. Çünkü eğitim yıllarını burada geçirmiştir. Böyle değerli bir ismi, Lefkoşa Büyükelçisi olarak görevlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’a teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin et ve tırnak gibi birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapan Üstel, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti her ihtiyaç duyduğumuz noktada yanımızdadır. Halkımızın ihtiyacı olan büyük projelerin hayat bulması için Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolleri ile sağlanan kaynaklarla halkımızı çağdaş ve refah seviyesi yüksek bir ülkede yaşatmak adına canla başla çalışıyoruz.”

Gündemimiz enerji

“Yeni dönemde gündemimizde enerji konusu olacak” diyen Üstel şöyle devam etti:

“Ülkemizde yaşanan enerji sorununu, inanıyorum ki hep birlikte ortadan kaldıracağız. Daha önce de Anavatanımızla iş birliği içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile enerjinin ülkemize gelmesi için bir protokol imzaladık. Protokol çalışmaları çerçevesinde yapılan fizibilite raporları yakın zamanda tamamlanacak. Fizibilite çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile imzaladığımız işbirliği antlaşmalarına uygun olarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Ben inanıyorum ki çok kısa süre içinde ülkemizde yaşanan enerji sorunu tarih olacak.”

Katkılarımız sürecek

Büyükelçi Serim de Türkiye’nin her daim olduğu gibi KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Serim konuşmasında şunları belirtti:

“Ben ve tüm misyonumuz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları bu konuyla alakalı ellerinden gelenin daha fazlasını yapacağından kuşkunuz olmasın. Türkiye Cumhuriyeti olarak bundan önce nasıl KKTC’nin yanında olduysak bundan sonrada olacağız. Görev sürem boyunca da buradaki vatandaşlarımıza Kıbrıs Türkü’ne her alanda katkı yapacak her bir icraata vesile olursak ne mutlu bize.”