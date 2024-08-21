‘Kapatıp eve gideriz’

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin, tatil için Güney Kıbrıs’a giden ve günübirlik gezi için kuzeye geçen yabancıları

engelleme girişimi, özellikle Arasta bölgesindeki esnafı endişelendirdi.

Diyalog muhabirine konuşan esnaf, bu kararın AB kurallarına aykırı olduğunu, uygulanması halinde iki toplum arasındaki ilişkilerin zarar göreceğini söyledi. Esnaf “eğer turistlerin geçişi durursa dükkanı kapatır eve gideriz” dedi.

KKTC yetkililerinin, AB ve BM nezdinde derhal girişim başlatmasını isteyen Arasta esnafı; güneyden gelen yabancı turistlerin kısa süre içerisinde çarşıya az da olsa bir miktar katkı sağladığını belirterek “Hiç olmazsa bu sayede dükkan kirasını ödeyebiliyor, diğer giderlerimizi karşılayabiliyoruz” dedi. Esnaf, geçişlerin devamı için herkesin çalışmasını istedi.

Ne dediler?..

Cemaliye Bağcıoğluları

“Bizi güneyden gelen turist ve Rumlar ayakta tutuyor. Buradaki hareketlilik turist sayesinde oluyor. Memurunu da diğer ödemelerini de esnaftan aldıkları vergilerle ödüyorlarken bizleri göz ardı etmemeleri gerekiyor. Rum yönetiminin almış olduğu bu kararla ilgili Rum yetkilerle görüşmeler yapmaları gerekiyor.”

Sedat Reis

“Rum yönetiminin yabancı turistleri günü birlik de olsa kuzeye geçmemesi için aldığı önlemler asla kabul edilir değildir.

Arasta’da zaten insan kalmadı bir de bu olur ve bizim idareciler de konuşup çözmezse tüm esnaf kepenkleri kapatacaktır. Bizim vergilerimizle bu devlet ayaktayken esnafı düşünmeleri gerekiyor. Halkını ve esnafını düşünmeyen bir hükümet zaten başarılı olamaz. Rumlar ekonomisini daha güçlü yapmak için çalışırken, bizimkilerin tek derdi sadece kurultay ve kendi koltuklarıdır.”

Samet Kölgesiz

“Rum yönetiminin girişimi Arasta bölgesi esnafının işlerini olumsuz etkileyecek. Bu yaptıkları faşizan bir tutumdur. Dünyada kişilerin bir yerden bir yere gitmelerinin engellenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Elbette ki ekonomimize yansımaları olacaktır, çünkü bu bölgenin ekonomisi güneyden gelenlere bağlıdır. Hukuki olmayan bu durumla ilgili bizim lobilerimiz de harekete geçmeli ve gerekirse Birleşmiş Milletlerle bile bu konu görüşülmelidir.”

İlkin Cabacaba

“Rum yönetiminin girişimi hayata geçirilirse Arasta bölgesindeki esnafın işleri olumsuz yönde etkilenecektir. Bizim insanımız kapılar açıldı açılalı oraya gidiyor ve alışveriş yapıyor. Rum yönetimi ise halkının buradan aldıklarını ellerinden alıp çöpe atıyor. Rum yönetimi ekonomimizi çökertmeye çalışıyor. KKTC hükümeti de önlem alıp, harekete geçmelidir. “

İlker Dağer

“Rum yönetiminin almış olduğu bu karar bana hiç sürpriz olmadı. Benimle ilgili pek bir şey olmaz ancak bu bölgedeki esnafın işleri olumsuz yönde etkilenecektir. Rumlar sürekli “o taraftan bir şey almayın suları zehirlidir yemekleri pistir “diyor ve insanların bu taraftan bir şey almalarını engelliyor. Rum bizi dövemezse gölgemize basar bunu kimse unutmasın. Hiç kimse bir şey yapamaz çünkü Avrupa’nın şımarık çocuklarıdır o nedenle bu konuda yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

Ahmet Cabacaba

“Rum yönetiminin almış olduğu bu karar bölge esnafının işlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Rumların aklı fikri tek taraflı düşünmektir. Bu son günlerde iyi bir turist potansiyeli Arasta bölgesindedir ancak bu karar uygulanırsa eğer çok sayıda esnaf dükkanını kapatacaktır. Bizim halkımız neredeyse her şeyini oradan alıyor. Madem Rumlar böyle bir karar aldı bizim yöneticilerimiz de güneyden alışverişi yasaklasın o zaman bakalım ne olacak.”

Özkay Ertayfur

“Rum yönetimi turistlerin günü birlik de olsa kuzeye geçişlerini engellemek için hamle yaptı. Bu durum bizlerin işlerini olumsuz yönde etkileyecektir. Arasta bölgesinde ailece güneye gelip tatil yapan turistler bizlere yarar sağlıyor. Turla gelen Rumlar tarihi yerleri görüp gidiyor, o nedenle bize pek faydası olmuyor. KKTC hükümetinin yapacağı tek bir şey var o da memleketi ucuzlatmak ve bunu turistlere kadar yansıtmaktır.”

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024, 09:57