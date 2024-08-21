Yok mu ilaçlayan?

Alacak-verecek meselesi nedeniyle 37 yaşındaki A.Ö.’yü konuşmak bahanesiyle Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir araba satış ve tamir yerine çağırdıktan sonra darp ettikleri, Mercedes marka aracına el koydukları iddia edilen Cesur Dinç ile Fatih Şimşek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlılar hakkında ek süre talep ederken, savunma olayın soygun değil kavga olduğunu öne sürdü.

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin polis hücresinde tahta kurularının saldırısına uğradığını, vücutlarından döküntü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 13 Ağustos 2024 tarihinde Hamitköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Şimşek, Dinç ve 6 kişinin alacak-verecek meselesi nedeniyle A.Ö.’yü iş yerine çağırdıklarını belirtti. Polis memuru, zanlıların tartıştıkları A.Ö.’yü darp ettikten sonra cebindeki LZ 157 plakalı aracın anahtarını alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların genç adamın bina dışına çıkmasına izin vermeyip, zorla iş yerinin arka kısmında oto kaporta boya olarak kullanılan binaya götürerek alıkoyduklarını söyledi.

Polis, zanlıların, A.Ö.’ye “erkeksen bu arabanın burada olduğunu git birine söyle” demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduktan sonra arabaya koyup Dörtyol bölgesinde bulunan Alpet Petrol istasyonunun yanındaki durağa bırakıtlarını belirtti.

Polis memuru, şikayetin 16 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, ilk etapta Dinç’in daha sonra Şimşek’in tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlı Dinç’in 17 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün, Şimşek’in ise 18 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis memuru, bu süreler içerisinde zanlıların bazı beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, alınacak birçok ifade, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve aranmakta olan şahıslar olduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Soygun değil kavga

Zanlı Dinç’in avukatı tüm iddiaları reddederek, müvekkili ile A.Ö.arasında karşılıklı bir kavga olduğunu söyledi. Savunma, müvekkilinin olay gününün akşamı YDÜ hastanesine giderek, darp raporu aldığını, ayrıca mahkeme emrinden sonra devlet hastanesinde de kontrolden geçirildiğini ve darp olduğunun görüldüğünü belirtti.

Dinç’in avukatı, A.Ö.’nün olayın 13 Ağustos’ta yaşandığını söylediğini, şikayetin 16 Ağustosta yapıldığını ancak ona ait aracın tamir amaçlı alınıp, 14 Ağustos’ta sanayide bir şahsa teslim edildiğini belirtti.

Savunma, ayrıca her iki zanlının polis hücresinde tahtakurularının saldırısına uğradıklarını, derilerinden döküntü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.



