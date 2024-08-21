‘Paniğe gerek yok’

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Maymun Çiçeği (Mpox) hastalığının tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, geniş çaplı bir salgın durumunda ise ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi, dün bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Dinçyürek, Maymun Çiçeği Hastalığı’nın yayılma yolları, belirti ve semptomlarından bahsetti, hastalığın tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların mevcut olduğunu vurguladı.

Mpox virüsünün insanlarda genellikle yakın temas yoluyla bulaşan bir viral enfeksiyon olduğunu belirten Dinçyürek, virüsün “kişiden kişiye, dokunma, öpüşme, cinsel ilişki veya enfekte bir kişiyle yakın temasta bulunma; enfekte hayvanlar; çarşaflar, havlular, giysiler veya iğneler gibi enfekte nesneler yoluyla ve hamilelik sırasında doğmamış bebeğe” geçebileceğini kaydetti.

Hastalığın belirtilerine de değinen Dinçyürek, genellikle enfeksiyonun alınmasından ortalama 14 gün sonra ortaya çıktığını, bu nedenle semptomsuz kişilerin taranmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Dinçyürek, hastalığın tanısının, döküntülerin içindeki sıvıya yapılacak PCR testiyle konduğunu kaydederek, belirtiler arasında 2-4 hafta sürebilen döküntü, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı ve şişmiş lenf bezleri (lenfadenopati) bulunduğunu, semptomların ağır seyretmesi durumunda ise hastaneye yatış gerekebileceğini belirtti.

Hakan Dinçyürek, hastalığın tespiti durumunda tedavide kullanılacak ilaçların Sağlık Bakanlığı bünyesinde mevcut olduğunu, ülkede geniş çaplı bir salgın durumunda ilaç stoklarının artırılması için çalışmaların başlatıldığını vurguladı. Diçnyürek ayrıca, dünyada risk gruplarına ve kesin tanılı Mpox hastalarına yakın temas eden kişilere aşı yapılmasının önerildiğini de kaydetti.

