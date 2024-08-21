Bir kişi yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziç Sanayi Bölgesinde Ahmet Aydın’a ait dülger atölyesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen yangın bölgede panik yarattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yaşanan panikte bir kişi hafif yaralanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesi'ne ait su tankeri ile müdahale edilerek söndürülen yangın sonucu bazı makineler, kameralar, kereste kalaslar, arı kovanları ve saclar yandı. Polis açıklamasına göre dün saat 12.45 sıralarında Ahmet Aydın'a ait Landport Trading Ltd. isimli iş yerinin arkasında bulunan, profilden yapılmış, üstü sac kaplı alanda yangın çıktı. Meydana gelen yangında kalınlık ölçme planya makinesi, klima gazlama makinesi, MDF tepsi toz vakum makinesi, üç güvenlik kamerası, 50 meşe kereste kalas, 90 adet arı kovanı, konteyner içerisinde muhafaza edilen muhtelif tahtalar yandı. Yan tarafta bulunan Harun Turan Mermer Granit isimli iş yerine de sirayet eden yangın, 5 adet sacın yanmasına sebep olurken; iş yerine ait cam da patladı.



