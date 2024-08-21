Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek turistleri engelleme girişimine tepki gösterdi.
Açıklamaya göre, Rum Yönetimi’nin KKTC’ye geçmek isteyen önceden rezervasyonlu turistleri kısıtlamak için adımlar attığını belirten Üstel, “Önce taşınmaz mülklere yatırım yapanların peşine düşen zihniyet, şimdi de Kıbrıs Türk Halkı’nın önemli gelir kaynağı turizm sektörümüze göz dikmiştir.” dedi.
Rum Yönetimi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen turistlere yönelik uyguladığı engellemelerin uluslararası hukukun seyahat özgürlüğü ve devletlerin egemenlik hakları açısından karmaşık bir durum yarattığını kaydeden Üstel, bu tür uygulamaların iki halk arasındaki gerilimi artırarak ayrımcılığa yol açtığını ve seyahat özgürlüğü gibi uluslararası hukukta korunması gereken hakları ihlal ettiğini belirtti.
Üstel devamında, şöyle devam etti:
“Rum Yönetimi, bu engellemelerle Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamak yerine çözümden uzak bir tutum sergilemektedir. Başlı başına, insan hak ve özgürlükleri ile bağdaşmayan, düşmanca düşüncenin tezahürü bu uygulamayı şiddetle kınıyorum. Rum Yönetimi’nin, 1963 Yılı’ndan beridir Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik uyguladığı sindirme siyasetini bu vesileyle reddediyorum. Kıbrıs Adası üzerinde iki halkın arasında komşuluk ilişkilerini zedeleyen, iki halk arasında işbirliği olasılığını bir kez daha berhava eden Rum Yönetimi’ni akıl yoluna davet ediyorum. Rum Yönetimi bilmelidir ki, ekonomik kuşatma ve sindirme politikalarına Kıbrıs Türk Halkı asla izin vermeyecektir. Her fırsatta, Kıbrıs’ta çözüm istediğini söyleyen Rum Yönetimi’nin aklı ile bir uzlaşıya varmak mümkün olmayacaktır.”
Düşmanca bir tutum
Üstel, Rum Yönetimi’nin turistlerin Güney’den Kuzey’e geçişini engelleme çabasına tepki gösterdi
Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gelecek turistleri engelleme girişimine tepki gösterdi.
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YORUMLAR
Gargacı - 1 saat Önce
Düşmanca bir tutum diyor başbakmayan Ünal..Farkında değil zavallı zaten adam bizim düşmanımız..Hadi bakalım Mandirgalı Jet Ünal nasıl halledebilecen bu işleri..
O koltukta oturup gabak kesmekle olmaz diplomasi / olmaz siyaset..
Bilgin olacak,birikimin olacak,tecrüben olacak vs vs...Bir Sendika başkanını tehdit etmekle
o koltuğun hakkını veremezsin..Aslında kukla olmak çok kötü bişey der büyüklerimiz.Bir an evvel İstifa et ,sen de kurtul biz de kurtulalım...
Hasan Nurit - 4 dakika Önce
TMK’nunu Çalıştırmadan Konuşuyor !
Hem SUÇLU hem Güçlü ?
Yıllr geçti,nesiller değişti kaptınız parayı yan geldiniz yattınız hiçbir önlem almadınız.Yediniz içtiniz daşşak çatlattınız,arada bir yada devamlı hamaset tellalığı,bir iki tane de iş olsun diye kalıplaşmış beyanat O KADAR! Hani siz egemen devlettiniz! Nerde bu egemenliğiniz be akıl hastaları...Düşmanınız olan rum sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaya mecburmu sanki..Yan gel yat bişey üretme Ankaraya dalkavukluktan başka bişey yapma sonra da aslan kesil kalk ruma varyansın et...Egemen devletmiş bir de...Hayal dünyasında yaşıyorsunuz ulan siz..Garagözler..