10 yıl yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 5 Ekim 2019 tarihinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu güvenlik görevlisini silahla yaralayan İsmail Mavideniz, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine dikkat çekerek, vücut bütünlüğünün anayasal bir hak olduğuna vurgu yaptı. Son dönemlerde benzer suçların artış gösterdiğine işaret eden mahkeme, olayın kalabalık bir eğlence mekanında gerçekleşmesinin suçun vahametini artırdığını belirtti.

Mahkeme başkanı; KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, “Her birey yasaya uygun hareket etmekle yükümlüdür” dedi. Sanığa etkin ve caydırıcı bir ceza verildiğini ifade eden başkan, İsmail Mavideniz’in 10 yıl süreyle cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Sanık Mavideniz; 5 Ekim 2019 tarihinde bir işletmede iş yeri sahibiyle yaşadığı tartışma sonrasında onu darp etmiş, ardından belinden çıkardığı tabanca ile araya giren güvenlik görevlisini kasığından vurarak yaralamıştı.

