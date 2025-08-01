Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da kilitsiz bırakılan 2 araçtan bin 300 Sterlin, 900 dolar ve bin 500 TL çalan Ferhan Kino yeni-den mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; zanlının 22 Temmuz 2024 tarihinde saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Tun-cay Azeri Sokak’ta bir evin bahçesinde park halinde bulunan bir şahsa ait araçtan bin 300 Sterlin, 400 dolar ve bin 500 TL parayı çaldığını söyledi.

Polis; aynı gün yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis; soruşturma kapsamın-da çevre güvenlik kameralarının incelendiğini; zanlının tespit edildiğini, 23 Temmuz’da Lefkoşa’da tu-tuklandığını ifade etti. Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını kaydeden polis; yapılan soruşturma sonucu Lefkoşa’da bir başka araçtan da 500 dolar çaldığının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yar-gı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.