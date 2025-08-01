30 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 14 adet uyuşturuculu kağıt ile yakalanan Tolga Şifa hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 24 Temmuz saat 09.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Polis; zanlının yatak odasında, çekmece içerisindeki cüzdanında 14 adet, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

