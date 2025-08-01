Bu kaçıncı?

Suna ERDEN

Cinayet işlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs’a gönderilen 23 yaşındaki tetikçi Yunus Emre Karakoç, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde silahıyla birlikte ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren polis; adaya turist vizesiyle giriş yapan şahsı, Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir pansiyonda yakaladı. Karakoç’la birlikte son 12 ayda adaya gönderilen tetikçi sayısı 13’e yükseldi.

İfadesinde, adaya silahlı saldırı amacıyla geldiğini itiraf eden Karakoç dün yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı. Karakoç, silahlı saldırı emrini Türkiye’deki bir kişiden aldığını söylerken, hedefinin Demirhan bölgesinde faaliyet gösteren süpermarketin çiğ köftecisi olduğunu itiraf etti.

Polis detayları aktardı

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan Karakoç hakkındaki olguları aktaran polis; 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında aldıkları bilgide ülkeye turist olarak gelen zanlının Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketin içerisinde çiğ köfte satışı yapan bir şahsa yönelik silahlı saldırı düzenleyeceğini öğrendiklerini söyledi. Polis; hemen harekete geçerek, Karakoç’un, Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir otelde kaldığının belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu zanlının Türkiye’de bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahsın direktifiyle hareket ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis; silahın balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın henüz başında olunduğunu belirten polis; ayrıca zanlının KKTC’de bağlantıya geçtiği başka kişilerin olup olmadığının da araştırılacağını kaydetti. Polis; bu nedenlerle zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Tetikçi bolluğu

Karakoç’un yakalanmasıyla son 12 ayda 13 farklı silahlı saldırganın tespit edilmesi toplumda endişeye yol açtı.

-Girne’de 14 Ağustos 2024 tarihinde trafik kontrolü esnasında durdurulan araçta 9 mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi ele geçirildi. Araçta bulunan Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi tutuklandı.

-27 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Can Sarı Girne’de yakalandı. Zanlının bir iş adamını vurmak için KKTC'ye geldiği açıklandı.

-Lefkoşa’da 22 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında ise Türkiye’den gelen bir tetikçi, Alayköy bölgesinde faaliyet gösteren Prenses isimli gece kulübünün ana giriş kapısına 4 el ateş ettikten sonra kaçtı.

-Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Geçit Yok’ operasyonunda silah ve mermilerle yakalanan, 35 yaşındaki Ünal Sivri’nin ülkeye TIR’a gizlenip Gazimağusa Limanı’ndan giriş yaptığı tespit edildi.

Zanlının adaya geliş sebebinin Kıbrıslı bir iş insanını vurmak olduğu tespit edildi.

-Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde, Cavidan Ahmet isimli bir apartman 1 Ocak 2025 tarihinde saat 04.35 sıralarında kurşunlandı. 6 el ateş açan tetikçi kaçmayı başardı.

-Lefkoşa’da 22 Şubat 2025 tarihinde ise Muhammet Lermi Doyduk Doyduk isimli restoranın işletmecisini ayağından vurdu.

Lermi’nin ardından Metin Eminanç isimli şahıs da tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucu Metin Eminanç’ın da ülkeye tetikçi olarak gönderildiği tespit edildi.

-‘Fare Kapanı Operasyonu’ sonucunda, KKTC’ye bir iş insanını vurması için gönderilen 32 yaşındaki İsmail Baydar 18 Nisan 2025 tarihinde Lefkoşa’da yakalandı.

-Görkem Mete 11 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00’te Çatalköy’deki Mersinli Sokak üzerinde bulunan bir araca ateş açtı. Zanlının 250 bin TL karşılığında ülkeye tetikçi olarak geldiği açıklandı.

-Emirhan Bilici 3 Mayıs 2025 tarihinde Alsancak’ta bir eve ateş açtıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçtı. Zanlı 5 gün güneyde yakalanarak, KKTC makamlarına teslim edildi.

-Girne’de 20 Haziran 2025 tarihinde Okey Lounge isimli işletme Gökhan Can Kılıç tarafından kurşunlandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025, 09:45