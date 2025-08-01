Yeni kapı şart oldu

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da dün yine aşırı bir yoğunluk yaşandı. Alışveriş, sağlık ve gezmek için güneye geçmeye çalışan birçok kişi saatlerce araç kuyruğunda bekledi. Sıcaklık ve trafik yoğunluğu, halkın sabrını zorlarken, çözüm için yeni geçiş kapılarının açılması talep edildi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, mevcut kapıların yetersizliğinden ve siyasi engellerden şikayet etti.

Ne dediler…?

İbrahim Sakaryalı

“Güneye alışveriş ve gezme amaçlı geçiyorum. Yaklaşık bir, bir buçuk saattir bekliyorum. Buradaki trafik çok yoğun fakat beklediğime değiyor. Çünkü güney daha uygun; oraya gidip alışverişimizi yapıyor, yemeğimizi yiyoruz. Aynı şekilde orada yaşayan Rumlar da buraya gelip alışveriş yapıyor. Kesinlikle yeni geçiş kapılarına ihtiyaç vardır. Yetkililerin çözüm bulup yeni geçiş kapıları açmaları gerekiyor.”

Aslı Alsancak

“Annemi güneye alışveriş amaçlı götürüyorum. Orası daha uygun olduğu için et alıyoruz ve diğer ihtiyaçlarımızı da oradan gideriyoruz. Yaklaşık bir saattir trafikte bekliyoruz. Ben güneye çok sık geçiyorum ve yeni kapılara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Aracımın sigortası olmasına rağmen bu ay sadece beş kez geçebildim. Kapı çok yoğun olduğu için bazen geri dönmek zorunda kalıyorum. Yetkililerden bu soruna acilen çözüm bulmalarını bekliyorum.”

Metin Arutoğlu

“Güneye oğlumu havaalanından almak için geçiyorum. Yarım saati geçti trafikte bekliyorum ve muhtemelen yarım saat daha beklemek zorunda kalacağım. İki ülke siyasetçilerinin inadı yüzünden yeni kapılar açılmıyor. Tek çözüm, inadı bırakıp iki toplumun faydası için yeni kapılar açmaktır.”

Faik Gençer

“Aracımın seyrüseferi bittiği için yenilemek amacıyla güneye geçiyorum. İşimi halledip geri döneceğim fakat yaklaşık bir buçuk saattir trafikte bekliyorum. Siyasilere düşen, yeni geçiş noktaları açmaktır. Burada bir buçuk saattir aracım boşuna çalışıyor. Hem yakıtım boşa gidiyor hem de arıza riski artıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz.”

Hüseyin Menderes

“Güneye gezmek ve orada daha avantajlı, uygun fiyatlı ürünleri almak için geçiyoruz. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyoruz ve muhtemelen 40 dakika daha beklememiz gerekecek. Yoğunluğun çözümünü liderlerimizden bekliyoruz. Trafikteki artan araç yoğunluğu, iki toplumun ihtiyaçları doğrultusunda artmaktadır. Yetkililerden çözüm bekliyoruz.”

Selma Özkılıç

“Rum tarafını sevdiğim ve daha uygun ürünler bulduğum için geçiyorum. Yaklaşık 45 dakikadır trafikte bekliyoruz. Mevcut kapılar bazen yavaş çalışıyor ama daha fazla geçiş kapısına ihtiyaç vardır.”

Osman Mağusalı

“Güneye tedavi amaçlı geçmek için yaklaşık yarım saattir trafikte bekliyorum. Doktor randevumu kaçırmadan geçmek istiyorum, inşallah yetişeceğim. Yetkililer isterse çözüm bulabilir. Mağusa kapısının açılması iyi olur. Yeni kapılara ihtiyaç vardır.”