Görevi başındayken Ani ölüm

Güzelyurt Belediyesi çalışanı 51 yaşındaki Serdar Ula, Akçay’da bugün görevi başındayken hayatını kaybetti.

Güzelyurt Belediyesi çalışanı 51 yaşındaki Serdar Ula, Akçay’da bugün görevi başındayken hayatını kaybetti.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün YENİDÜZEN’e verdiği bilgide Ula’nın temizlik yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dereliköylü, Serdar Ula’ya daha önce anjiyo ve bypass ameliyatı yapıldığını da ifade etti. Ula’nın ölümü bölgede büyük bir üzüntü yarattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün 13.45 sıralarında meydana geldi.