Erhürman: Arıklı ne kadar çok sabotaj ediliyor anlayamadık.....

Ercan Havalimanı’nda elektrik arızası nedeniyle hava trafik kontrolünün çökmesine ilişkin Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “Teknik arıza mı, sabotaj mı araştıracağız” sözlerine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu, Arıklı’nın kaçıncı ‘sabotaj’ açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtladı?” diye sordu.Erhürman, “Yönetmemenin yanına bir de ciddiyetsizlik eklenince, her şey böyle çekilmez oluyor işte” dedi.Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Ercan'da, elektrikle ilgili yaşanan arıza dolayısıyla, Sn. Arıklı uçakta, Sn. Üstel de havalimanında beklemek zorunda kalmış. Yüzlerce yolcu da tabii! Sn. Arıklı hemen açıklamayı yapıştırmış: "Teknik arıza mı, insan eliyle yapılan sabotaj mı? Araştıracağız"...Bu Sn. Arıklı'nın kaçıncı "sabotaj" açıklaması, hatırlayan var mı? Hangisi kanıtlandı? Öyle bir şey olsa dahi, önce araştırın, sonra dillendirin. Ama sürekli kendinizden başka bir suçlu arayacak ve her şeyi örtmek için "sisli havalar" yaratacaksınız ya! Yönetmemenin yanına bir de ciddiyetsizlik eklenince, her şey böyle çekilmez oluyor Kaynak: “Bu kaçındı sabotaj iddiası? Hangisi kanıtlandı?”