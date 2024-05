Ercan’a yasak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin et ithaline karşı geçtiğimiz hafta başlattığı eyleme destek olan sendikalar, yarın birçok kamu kuruluşunda grev yapacak. Destek veren sendikalardan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Ercan Havalimanı Trafik"te gün boyu grev yapacaklarını duyurdu. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kritik ve stratejik noktalarda yapılacak grevleri yasaklayacaklarını belirtirken, Bakanlar Kurulunun Ercan’daki grevi yasaklaması bekleniyor.

Hava Trafik Kontrolörleri

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak “toplumsal eyleme” "Ercan Havalimanı Trafik"te gün boyu grev başlatarak destek vereceğini bildirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, hükümete, “halkı, çalışanı, üreticiyi, esnafı ve kurumları izlediği yanlış politikaların sonuçları olarak alt üst ettiği” suçlamasında bulunuldu.

Kamu İşçileri Sendikası

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) da, Lefkoşa’da devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eyleminin, “sadece üreticilerin mücadelesi değil, ülkede üretimden ve emekten yana olan herkesin mücadele olduğunu” belirterek, halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı. Kamu-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Toplumun tüm kesimlerini üretim ve emekten yana saf tutmak üzere pazartesi günü saat 11.00 de Başbakanlık önüne davet ediyoruz” dedi.

Amme Memurları Sendikası

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ise 27 Mayıs Pazartesi genel greve gideceklerini, 09.30’da sendikada toplanıp, kortej oluşturarak Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu. Bengihan yazılı açıklamasında, “Bu ne et, ne süt olayı… Ne de sadece hayvancının olayı… Bu olay birlik mücadele dayanışmanın örnek olacağı bir gün… Haksızlığa adaletsizliğe dur deme günüdür” ifadelerini kullandı.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, et ithal edilmesi kararını yanlış bulduklarını ve gösterilen tepkiyi desteklediklerini belirterek, “Bu krizin çözümü, üretimdeki maliyetlerin düşürülmesidir” dedi. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hayvan üreticilerinin eylemine ve pazartesi günü yapılacak grev ve eyleme destek kararı aldığını açıkladı. Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Olağanüstü Genel Yönetim Kurulu toplantısında hayvan üreticisi paydaşların devam eden eylemlerine ve pazartesi yapılacak eylem ve greve tam destek kararı alındı.

CTP’den örgütlerin eylem çağrısına destek

Bu arada Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), sendikal örgütlerin eylem çağrısına destek bildirerek, pazartesi Başbakanlık önünde, üreticiler, sendikalar ve ekonomik örgütlerle birlikte olacaklarını açıkladı. CTP’den konuya ilgili yapılan yazılı açıklamada, pazartesinden beri başkent Lefkoşa’da devam eden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin eyleminin, “toplumsal bir isyana dönüştüğünü” ve bunun sebebinin de hükümetin “duyarsızlığı, şaibeli kararları, yalanları ve diyalogdan uzak tavrı olduğunu” savundu. Parti, “Hem hayvancı sokaktadır, hem de halkımız et almaya korkar noktadadır” dedi.