Ömer KADİROĞLU

Hayvan üreticilerinin bir hafta süreyle devam eden eyleminde kadın üreticilerin de bulunması herkesin dikkatini çekti. Diyalog muhabirine konuşan kadın üreticiler, her gün sabahın 4’ünden, akşam 6’ye kadar çalıştıklarını söyledi.

“Mesleğimizi seviyoruz ama artan maliyetler bizi olumsuz yönde etkiliyor” diyen kadın üreticiler, özellikle elektrik ve yem maliyetlerinin düşürülmesini istedi.

Ne dediler?..

Hayriye Gürdağ

“Aslanköy’de yaşıyorum, hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan üreticisiyim. Ata mesleği olan hayvancılığı yıllardır yapıyorum ve yıllardır aynı sorunlarla karşılaşıyorum. Sürekli girdi maliyetleri yükseliyor ve süt paraları çok düşük ödeniyor. Güne sabah 04.00’te başlıyor ve akşam saat 18.00’e kadar çalışıyorum. Çok zor bir meslek yapıyoruz ve üstüne işlerimizi bırakıp hükümetten hakkımızı almak için buralarda bekliyoruz. Benim iki çocuğum var… Çocuklarıma bu işi alın ve benden sonra siz sürdürün diyemem. Bu işlere artık farklı bir politika getirilmelidir. Üreticinin girdi maliyetleri düşürülmelidir. Şebeke suları ile hayvanlara su alıyorum ve bunu bile hane su fiyatlarıyla aynı tarifeden ödüyorum. Üreticinin elektrik, su ve yem maliyetlerinde biraz desteklenmesi ve rahatlatılması gerekiyor.”

Fatma Akmandor

“ 2006 yılında resmen hayvancılık yapmaya başladım. Hayvancılığın yanında 2008 yılında yanlış yürütülen devlet politikası yüzünden batan bir işletmem oldu. Orada çok büyük bir darbe yedim ve maddi sıkıntı yüzünden kendi aletlerimi kendim onarmaya başladım ve tarlalarımı sürdüm. Bir de baba mesleği olan makinistliği geliştirdim ve şu anda kendi aletlerimin makinistiyim. Hayvancılık yapmak için bunları da öğrenmek zorunda kaldım. Bu işi yaparken mutluyum, kendimi ve çiftliğimi geliştiriyorum. İşim çok zor, çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum, onların zamanından da çalmak zorunda kalıyorum, bunlar yetmezmiş gibi tüm üreticiler gibi devletten darbe yiyiyorum. En büyük girdi maliyetleri; yem, su ve elektriktir. Mandıramda elektrik yok çekmek için çok büyük beni aşan bir maliyet çıkıyor ve ben de kendi imkanlarımla güneş enerjisi kurdurdum. İki kızım var ve onları da yanıma alıp üretimim yapıyorum. Çocuklarım hayvanlarla mutludur ancak bazı dönemlerde çocuklarımın yanında olamıyorum. Hem anne olmak hem de hayvancılık yapmak çok zor. Üretici artık mandıralarını ve tarım aletlerini satılığa çıkarmaya başladı. Ülkeyi idare edenler artık pembe gözlüklerini çıkarsınlar, çünkü ülkede üretim biterse hepimiz yok olacağız.”

Canan Manioğluları

“20 yıldan fazladır üretim yapıyorum. Üretim yaparken ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Benim iki çocuğum var. Bu işten kazandıklarımla çocuklarımı okutuyorum. Girdi maliyetleri çok yüksek ve bunun düşürülmesi için bir beklentimiz vardır. Elektrik, su ve yem bizleri çok etkiliyor haliyle de piyasada fiyatlar yükseliyor.”