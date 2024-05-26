Hayati yatırımlar sürecek

Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Cevdet Yılmaz, KKTC ile yeni bir mali işbirliği programı üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede imzaların atılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’lin katılımıyla Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Tesiste ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İnşaat Uygulama Müdürü Haluk Altuntaş, proje ile ilgili brifing verdi, sonrasında ise bilgilendirme toplantısına geçildi. Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sırasıyla birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Yılmaz: Bizzat yerinde görmek istedim

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantı sonrası yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü ile sürdürülen iş birliği projelerini bizzat yerinde görmek amacıyla Kıbrıs'ta bulunduğunu söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Ünal Üstel ile narenciye sektöründe “İleri Meyve İşleme ve Donmuş Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde bir mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydeden Yılmaz, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen narenciye ürünleri için ilk etapta 15 bin ton daha sonraki vadede 40 bin ton kapasiteli bir soğuk hava deposu inşa edileceğini hep birlikte duyurmuştuk. Proje için ilgililerden brifing aldık. Hem sahayı görmüş olduk, hem de yapacakları uygulamalarla ilgili genel bir bilgilendirme yaptılar.” dedi. Narenciye ticaretinde üreticinin yaşadığı mevsimsel sorunların en aza indirgenmesini sağlayacak depo inşası çalışmalarını bu vesileyle başlattıklarını kaydeden Yılmaz, tesisin diğer bir özeliğinin ise güneş enerjisi ile kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde bir projelendirmenin yapıldığını ifade etti.

Üreticimiz korunmuş olacak

Hayata geçecek projenin son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir proje olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta projede hem yaş meyve hem de konsantre ürüne yönelik konsantre tesisin modernizasyonu ve kapasite artışı da öngörülmektedir. Tamamı modern raf sistemi ile donatılmış soğuk ve donmuş muhafaza odaları yapılacak. Bu muhafaza odaları Güzelyurt olmak üzere tüm Kıbrıs'ta üreticilerin hizmetinde olacak. Soğuk hava muhafaza odaları marifetiyle, piyasalara değerinde yaş meyve satılabilecek. Böylece üreticimiz de korunmuş olacak. Ayrıca konsantre ürün muhafaza kapasitesi de arttırılacak.”



“Planlı tarımı ve üretimi güçlendirmemiz gerekiyor”

Tarım sektörünün altyapısını daha da kuvvetlendirmenin önemine değinen Yılmaz, planlı tarımı ve üretimi güçlendirmelerinin gerektiğini vurguladı. Yılmaz, “Bu çerçevede tespit ettiğimiz en büyük eksikliklerden biri de, depolama eksikliğiydi. Bu eksikliği tamamlamak üzere çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni özellikle bu projeye dahil ettik. Kendileri soğuk hava tesislerini hayata geçiren ve başarılı şekilde işleten bir altyapıya sahipler.” dedi.

Yeni mali protokol imzalanacak

Cevdet Yılmaz, yeni bir mali işbirliği programı üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede imzaların atılacağını açıkladı. Sağlıktan enerjiye, ulaştırmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere destek olmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, hayata geçecek projenin son dönemde dünyada da hakim olan çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan istifade etmeyi önceleyen bir proje olduğunu vurguladı.

KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğiz

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti önümüzdeki dönem daha fazla teknolojiden, katma değerden, yapay zekadan, yeni uygulamalardan bahseden, kalkınmasını, gelişmesini çok daha ileri boyutlara taşıyan güçlü bir ülke olarak devam edecek." diyen Yılmaz, anavatan ve garantör devlet olarak Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğini, KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı. İki devlet olarak kaynakları verimli şekilde kullanmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, “Bu çerçevede yeni bir mali iş birliği programı üzerinde Sayın Başbakan Üstel ve ekibi ile birlikte çalışıyoruz. Yakın bir vadede inşallah bunun da imzasını birlikte atacağız. Yeni dönemin önceliklerine göre yeni bir mali iş birliği çerçevesini de, ekonomik mali işbirliğini de hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Üstel: Tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel de etkinlikteki konuşmasında sözlerine bir kez daha Yılmaz ve heyetini aralarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Üstel, tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi. Başbakan Üstel, Güzelyurt’un federasyon görüşmeleri yapılırken hep masaya konduğunu ve bunun da Güzelyurt insanını bölgeden uzaklaştırdığını söyledi. “Biz hükümete geldiğimiz günden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la en üst seviyede protokoller yaptık. O protokoller çerçevesinde Güzelyurt halkına hizmet etmeye, büyük projelere imza atmaya başladık.” diye konuşan Üstel, Cevdet Yılmaz ile yaptıkları istişarelerde önceliklerinin yarım kalan projeleri bitirmek olduğunu ifade etti. Üstel, ilk yaptıkları icraatın Güzelyurt-Lefke ana yolunu bitirmek olduğuna işaret ederek, yolun bitirilmesiyle vatandaşların artık çift şerit yoldan güvenli şekilde seyrettiklerini söyledi.

40 hafta içinde bitecek

Üstel, “Güzelyurt'ta narenciyecilerimize hayat verecek büyük bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de temelini atıp en geç 40 hafta içerisinde de bunu bitireceğiz.” dedi. Güzelyurt’ta tarımla, narenciye ile uğraşanların artık su sorunu olmayacağını vurgulayan Üstel, “Anavatanımızdan gelen suyla toprağımızı buluşturuyoruz. Bu büyük projelere hep Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle yapıyoruz. Bu desteklerinden dolayı da Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a sonsuz teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı. İlk etapta 15 bin ton olarak planlanan soğuk hava deposunun kapasitesinin daha sonra 40 bin tona çıkarılacağını ifade eden Üstel, 1974’ten sonra bölgeye böyle bir soğuk hava deposu yapılmadığını kaydetti. “Soğuk hava deposuyla birlikte gerek üreten kesimdeki insanlarımız, gerekse narenciye üreticilerimiz artık büyük bir nefes alacak.” diye konuşan Üstel, soğuk hava deposunun kapasitesinin 4 yıl içinde 40 bin tona tamamlanacağını kaydetti.

Güzelyurt Hastanesi’nde incelemelerde bulunuldu

Yılmaz, Üstel ve diğer yetkililer daha sonra Güzelyurt Hastanesi inşaatında da incelemelerde bulundu. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek burada Yılmaz ve Üstel'e brifing verdi.

Cengiz Topel Anıtı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cengizköy'e de giderek Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nı da ziyaret etti. Yılmaz, Güzelyurt'taki Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri bilgilendirme toplantısı ve hastane inşaatı ziyaretinin ardından 8 Ağustos 1964’te Erenköy Direnişi’ne havadan müdahale sırasında uçağı düşen ve paraşütle atlayarak kurtulan ancak Rumlar tarafından yakalanıp işkence gördükten sonra hayatını kaybeden Cengiz Topel'in anıtına da gitti. Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri de eşlik etti. Anıtı gezen Cevdet Yılmaz’a Cengiz Topel’in nasıl şehit olduğuna yönelik bilgiler verildi. Ziyaret sırasında, Cengiz Topel ve harekat sırasında şehit olanlar için dua da okundu.

Cengiz Topel kimdir?

Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964’te Erenköy Direnişi'ne Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında, Rum gemisini bertaraf etmek üzere dalış yaptığı sırada uçağı, uçaksavar ateşi ile yara almış, uçaktan paraşütle atlayarak Rum köyü yakınına inmişti. Paraşütle inişinden sonra Rumlar tarafından yakalanarak işkence gören Cengiz Topel, daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirmişti.