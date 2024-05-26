Müthiş destek

Ekonomi ve iş dünyasına yönelik yayınlarıyla tanınan ünlü Forbes dergisi, Kuzey Kıbrıs’ı; mülk alımında en karlı ülke olarak gösterdi. İkinci sırada Brezilya, üçüncü sırada ise Karadağ yer aldı. Haberde; yurt dışında mülk yatırımlarında Avrupa ve Amerika pazarına göre; yüzde 47 tasarrufla Kuzey Kıbrıs’ın en karlı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Kuzey Kıbrıs’taki emlak satışlarını tetiklemesi beklenen bu haber sonrasında Rum tarafının, Forbes’e sert tepki gösterdiği bildirildi. Söz konusu haberde KKTC'nin yatırımlar karşılığında oturma izni ve diğer avantajlar sunarak yabancı yatırımı teşvik eden dinamik bir pazar oluşturduğu kaydedildi.

En gözde lokasyonlar; İskele, Magusa, Esentepe ve Gaziveren

Forbes dergisinde yer alan araştırma dosya haberinde, KKTC'nin yurt dışında mülk anlamında yapılan yatırımlarda Avrupa ve Amerika pazarına göre, yüzde 47 tasarruf ile en karlı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekildi.

Dergiye göre KKTC, “Pound”la yüksek kira geliri ve cazip konut fiyatlarıyla, Türk ve yabancı gayrimenkul alıcılarının akınına uğruyor.

En gözde lokasyonlar ise İskele, Magusa, Esentepe ve Gaziveren… Ayrıca Forbes Dergisi, KKTC’nin Avrupa ve Amerika pazarına göre yüzde 47 tasarruf ile en kârlı ülkeler arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti.

KKTC, son dönemde artan talep ve art arda başlayan inşaat projeleri ile hem yabancı hem de Türk gayrimenkul yatırımcılarının akınına uğruyor.

Forbes Yazarı Kathleen Peddicord 30 yılı aşkın bir süredir yurt dışında yaşamak, emekli olmak ve iş yapmak konularını ele alarak, üç yıl içerinde 2’nci defa Kuzey Kıbrıs’ı yazılarında 1birinci sırada gösterdi.

Rumlar tepkili

Rum basını, Forbes'in KKTC'yi devlet olarak tanımlaması ve satın alma fırsatlarını anlatmasının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) şok etkisi yarattığını yazdı.

Alithia gazetesi haberinde, "Forbes dergisinin sahte devleti 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak nitelendirerek işgal bölgelerindeki satın alma fırsatları hakkında yayınladığı haber sansasyon yarattı." ifadesini kullandı.

Bazı Rum internet siteleri ise Forbes'in KKTC'yi parlatmaya çalıştığını iddia ederek, yapılan haberin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Ada ile ilgili geçmişte aldığı kararlara aykırı olduğunu ileri sürdü.