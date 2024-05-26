Birinin burnu kırıldı diğeri polislik oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, üniversite kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurdunun hissedarı olan 2 kardeş arasında çıkan kavga polislik oldu. İddiaya göre; Mustafa Kemal Nural kardeşi Yunus Eme Nural, alacak-verecek meselesi yüzünden kavga etti. Sözlü tartışmayla başlayan kavgada yumruklar konuşunca Mustafa Kemal Nural, kardeşinin yüzüne vurarak, burnunu kırdı.

Olayın ardından Yunus Eme Nural hastanelik olurken, kardeşi Mustafa Kemal Nural tutuklanarak, dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer, olayın 24 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.10’da, üniversite kampüsünde bulunan bir öğrenci yurdunun muhasebe ofisi içerisind meydana geldiğini söyledi. Mustafa Kemal Nural ile kardeşi Yunus Eme Nural’ın alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını ifade etti.

Birkaç kez yumrukladı

Polis memuru çıkan tartışma sonucu, zanlının kardeşi Yunus Eme Nural’ın yüzüne birkaç yumruk vurarak, burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, olayın ardından zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında ifadeler alındığını, kavganın meydana geldiği yerdeki kameraların incelendiğini açıkladı. Polis, olayda burnu kırılan Yunus Eme Nural’ın Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini söyledi. Polis memuru, gerekli tüm soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

