Denizcilik için yıkım olur

Rum yönetiminin, Ukrayna’ya saldırması nedeniyle AB tarafından Rusya’ya uygulanacak 14’üncü yaptırım paketinin içeriği konusunda Yunanistan ve Malta'nın birlikte savaş verdiğini bildirildi.

Fileleftheros “Kıbrıs’ın Rus Tankerleri Konusunda AB’deki Savaşı” başlığıyla aktardığı haberde, önümüzdeki iki hafta içerisinde son şeklini alması beklenen 14’ücü yaptırım paketiyle ilgili geçen Çarşamba günü yapılan yeni taslak görüşmede Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) ihracına kısıtlama getirilmesinin de yer aldığını yazdı.

Habere göre, AB’nin denizcilik alanında faaliyet gösteren üyeleri Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, paketteki Rus LNG ihracına kısıtlama getirilmesi önerisine karşı çıkıyor. Üç ülkenin Çarşamba günkü görüşmeye katılan temsilcileri böyle bir yaptırımın, uygulayıcılarına geri döneceği görüşünü ortaya koydu.

Financial Times’in, Çarşamba günkü toplantıya katılan bir kaynağına dayanarak kaleme aldığı haberine atıf yapılan habere göre; Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs armatörlerini, filolarını gizlemek için şeffaf olmayan yöntemler kullanmaya yönelteceği, bunun da büyük bir denizcilik yıkımı tehlikesi yaratacağı ve geniş ölçekte denizcilik sektörüne zarar vereceği gerekçesiyle yaptırıma itiraz ediyor.

Gazete; Güney Kıbrıs’ın, özellikle idari hizmet sağlayıcılarını büyük bir darbe yediği geçen yılın bahar döneminden bu yana AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının külfetini çeken ülkelere arasında yer aldığını yazdı.

Fileleftheros, 14’ücü yaptırım paketinin 100’den fazla kişiyi kapsamasının beklendiğini yazarak, yine Financial Times’ın haberine dayanarak yaptırım uygulanacak kişiler arasında silah üretimine ve Ukraynalıların KKTC’den “sınır dışı edilmesine” karışan kişiler olacağını ekledi.