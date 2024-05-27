Sırada Larnaka Limanı var

Rum yönetimini ilan ettiği büyük stratejik projelerin birbiri ardına batmakta olduğu, “Afrodit” yatağı, Vasiliko terminali, Güney Kıbrıs ile Girit arasında deniz altı kablo ile elektrik bağlantısı projesinden sonra şimdi de Larnaka Marina ve Limanı Projesi'nin yarıda kalma riski taşıdığı bildirildi.

Allithia’nın “Büyük Projelerle İlgili Sözleşmeler Birbiri Ardına Çöküyor” başlıklı haberine göre Larnaka Marina ve Limanı Projesi'nin yüklenicisi şirketi Kition Ocean Holdings CEO’su Oliver Corlette, 1,2 milyar euroluk projede gelinen çıkmazın bütün sorumluluğunu Hristodulidis hükümetine yükledi. Corlette henüz geç olmadığını, projenin kurtarılabileceğini belirterek Rum yönetimini diyaloğa çağırdı ancak iki taraf arasındaki anlaşmazlığın çözülememesi halinde meselenin mahkemeye gideceğini açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise bir gazetecinin sorusuna karşılık “Devlet şantaj kabul etmez. Büyük stratejik projeleri üstlenenler yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.” dedi.

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da Hristodulidis hükümetini elektrik üretimi için doğal gaz ithal edilebilmesi için Vasiliko terminalinin süratle tamamlanmasına yönelik çözüm bulmaya çağırdı.

Stefanu yazılı açıklamasında Çin şirketi ile yapılan “kötü anlaşmadan” Nikos Anastasiadis hükümetinin sorumlu olduğunu ancak Hristodulidis hükümetinin de icraatlarından sorunları çözmekteki acizliğinden dolayı sorumlu olduğu görüşünü ortaya koydu. Tüketicinin ödeme yükünün hafifletilmesi için Vasiliko projesinin bir an önce tamamlanması gerektiğine işaret etti.