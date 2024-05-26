Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun 22 Mayıs'ta, İçişleri Bakanlığı'nın araştırması temelinde 6 yatırımcıyı ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu 18 kişiyi vatandaşlıktan çıkarmak için gerekli prosedürü başlatmaya karar verdiği haber verildi.

Söz konusu yatırımcıların “Kıbrıs Yatırım Programı” aracılığıyla vatandaş yapıldığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin üç Çinli, iki Rus, bir de Hint yatırımcı olduğunu belirtti.

Haberde, bugüne kadar bakanlar kurulunun 68 yatırımcı ve bu kişilerle bağlantılı 165 kişiyi vatandaşlıktan çıkarma prosedürünü başlatmaya karar verdiği de kaydedildi.

Gazete bunlara ek olarak 14 kişi ve bunlarla bağlantılı 30 kişinin vatandaşlıktan çıkarılma sürecinin tamamlandığını da ekledi.