Ercan’da gözaltı

Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunan Calvin Edward Burke ile Roberto Puzzo, sahte PCR testiyle ülkeden çıkış yapmak isterken Ercan Havaalanı’nda yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, KKTC’de turist olarak bulunan Calvin Edward Burke ile Roberto Puzzo’nun 18 Kasım 2021 tarihinde özel bir hastanede yapılmış gibi görünen sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü anlattı. Polis, zanlının suçüstü tespit edilerek, gözaltına alındığını söyledi.



Polis memuru, aynı gün söz konusu özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını, hatta kayıtlarının dahi olmadığını tespit ettiklerini ifade etti.Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen emir üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili Roberto Puzzo’nun gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan kişiler olduğunu ifade eden polis, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.