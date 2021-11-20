15 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Ergazi köyünde, bir ağıl evinde yapılan aramada tasarrufunda çok sayıda patlayıcı maddenin yanı sıra asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden yapılmış eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel ele geçirilen Orhan Hafız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının evinde bulunan eski eserlerin maddi değerinin 232 bin TL olduğu açıklandı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, 16 Kasım 2021 tarihinde, Ergazi'de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, zanlı Orhan Hafız’a ait ağıl evde; 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, muhtelif ebatlarda toplam 13 adet canlı mermi, 1 adet hava tüfeği, 150 adet saçma, 108 adet av tüfeği fişeği, kilise malzemesi olan 1 adet asa başlığı ile 5 parçadan oluşan kilden mamul eski eser nitelikli testi, vazo ve heykel bulunduğunu anlattı. Polis, eski eserlerin değerinin 232 bin TL olduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.