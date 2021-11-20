Görünmez tehlike

Girne-Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 21 yaşındaki Noureddin Almomani’nin tasarrufunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Kasım 2021 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolu Dikmen kavşağı üzerinde, yapılan trafik kontrolü esnasında, zanlının şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, uyuşturucu maddeniz analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.Mahkeme zanlı hakkında talep edilen üç günlük süreyi onayladı.