banner493

Görünmez tehlike

banner514

Gündüz vakti trafik kontrolleri esnasında 21 yaşındaki Noureddin uyuşturuculu sigarayla yakalandı

Görünmez tehlike
banner432

Girne-Lefkoşa anayolunda gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde 21 yaşındaki Noureddin Almomani’nin tasarrufunda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. 

banner520
Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Kasım 2021 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Girne-Lefkoşa anayolu Dikmen kavşağı üzerinde, yapılan trafik kontrolü esnasında, zanlının şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracı içerisinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, uyuşturucu maddeniz analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.
Mahkeme zanlı hakkında talep edilen üç günlük süreyi onayladı.

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
15 bin TL ödedi
15 bin TL ödedi
  1. KIBRIS

banner464

banner474