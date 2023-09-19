Okula hiç gitmedi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak kaldığı tespit edilen Nijeryalı Michael Olanrewaju’nun KKTC’ye öğrenci vizesi ile geldiği ancak okula kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru,16 Eylül 2023 tarihinde, saat 19.20 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafın tarafından yapılan kontrolde zanlının 29 Haziran 2023 tarihinden itibaren toplam 129 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının ülkeye 60 gün öğrenci vizesi ile geldiğini, ancak okula kayıt yaptırmadığını belirterek, davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.