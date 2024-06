Esentepe’ye ateş düştü

Hüseyin ÇİÇEK

Girne’ye bağlı Esentepe köyü sakinlerinden 25 yaşındaki Ali Can Gül, Mersin’de mide ameliyatı sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ali Can Gül’ün zamansız ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarını üzüntüye boğdu.

Edinilen bilgilere göre; Can Gül, Mersin’de mide ameliyatı olurken ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç yaşta yaşamını yitiren talihsiz gencin zayıflama hapları kullandığı da iddia edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Gül’ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bahçeli Köyü’nden uzun yıllardır tanıdığım, Gül ailesinin evladı, Örgüt Başkanımız Mustafa Gül’ün kardeşi Hasan Gül' ün oğlu , Ali Can Gül’ün gencecik yaşta ani vefatı beni de derinden üzmüştür. Merhum Ali Can’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Bahçeli Köyü’ne sabırlar diliyorum.”