İlk celsede 7 tanık dinlenecek

Ömer KADİROĞLU

Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve asistanı Berke Özbek dün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Her iki sanık, toplam 83 davadan itham edildi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın 7 Haziran Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Duruşmada, iddia makamı adına avcı Damla Güçlü hazır bulundu.

Güçlü, sanıkların aleyhine getirilen davaları tek tek okudu.

Sanıklar aleyhinde toplam 83 dava dosyalandığını ve 7 tanık dinleteceğini belirten Savcı Güçlü, tanıkların sabah mahkemede hazır bulunduğunu ancak duruşmanın geç başlamasından dolayı tanıkların şu an hazır olmadığını söyledi.

Savcı Güçlü, duruşmanın başka bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Sanık avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen ise bu talebe itiraz etmedi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi, duruşmanın 7 Haziran Cuma gününe ertelenmesine emir verdi.

Suçlamalar neler

Sanıklar aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; B.Ö. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

