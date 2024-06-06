'Bitirin bu çileyi'

Serdar ŞENGÜL

Anamur’dan gelen suyun depolandığı Geçitköy pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle dün sabah 08.00’den itibaren ada geneline dağıtımı yapılamadı.

Orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen yer altı kablosu arızası nedeniyle de Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ada genelindeki su kesintisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtirken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bugün de bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

Hem susuz hem de elektriksiz kalan vatandaşlar, kavurucu sıcaklarda maruz kaldıkları kesintilerin hayatlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Vatandaşlar, “Elektrik ve su gibi hayati önem taşıyan iki konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmış olması gerekiyordu” dedi.

Ne dediler…?

Ali Piro

“Ülkemizde sık sık elektrik kesintileri oluyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber artan kesintiler belli bir yaş grubunu çok etkiliyor. Bunun yanı sıra su kesintisi de yaşadık. Ne elektriksiz ne de susuz yaşayamayız. Bu iki önemli başlıkta hükümet yedek önlemler almalıdır.”

Mesut Toksöz

“Kafe ve restoran işleten arkadaşlarım elektrik kesintisinden çok kötü etkidendi. Buzluklardaki tüm içecekler kullanılamaz hale geldi. Özellikle esnaf kesintilerden dolayı büyük mağduriyet yaşıyor. Ayrıca su sorunu da yaşadık. Hem elektrik hem de su için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.”

Mehmet Temelli

“Elektrik kesintileri yıllardan bu yana en büyük sorun. Yaz aylarında hep aynı şeyleri. Parasını gününde ödediğimiz halde hizmet alamıyoruz. Üstelin kavurucu sıcaklarda susuz da kaldık. Su ve elektrik konusunda devletin ek tedbirler alması gerekiyor.

Mehmet Zeki Kervan

“Özellikle yaz aylarında elektrik konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun yanı sıra evdeki elektronik eşyalar da zarar görüyor. Hal böyle olunca hem maddi zarara uğruyoruz hem de sağlığımızdan oluyoruz.”

Mustafa Kortun

“Yıllardır elektrik ve su kesintileri oluyor. Özellikle yaz aylarında elektrik sorunu daha da büyüyor. Yetkililerden sorunları çözmelerini bekliyoruz. En temel ihtiyacımız elektrik ve suyun aksatılmaması dileğimizdir.”

Ali Barış

“Evde hastamız var ve elektrik, su kesintileri bizleri çok olumsuz etkiliyor. Yaz ayında hem susuz hem elektriksiz kaldık. Duş alamadık, bulaşıkları yıkayamadık. Her yıl aynı sorunlar yaşanıyor, bunların artık son bulması önemlidir.”

Volkan Karabula

“Elektriklerin kesilmesi beni çok olumsuz etkiliyor. Sıcak havalarda klimasız kalmak büyük bir sorun. Ayrıca su sorunu da yaşadık. Umarım yetkililer bir yolunu bulur ve bu mevsimde her aman aynı sıkıntıyı bir daha yaşamayız.”