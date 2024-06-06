Efelerin diyarı

Lefkoşa’da yaşanan olayda Mohammad Alreefi, arabasını almaktan vazgeçtiği gerekçesiyle arkadaşını yumruklayarak, elmacık kemiğini kırdı.

Olayın ardından aranan şahıs ilan edilen zanlı önceki gün polise teslim oldu. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, elmacık kemiği kırılan şahsın şikayetini geri çekeceği açıklandı.

Polis, 1 Haziran 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa'da Ahmet Ruso Caddesinde bulunan bir market önünde yaşanan olayda zanlının arabasını almaktan vazgeçtiği gerekçesiyle arkadaşı olan M.A.A.’nın yüzüne yumruk atarak elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, zanlının M.A.A.’yı boynundan ittirerek ve yere düşürerek ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis memuru, M.A.A.’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise götürüldüğünü ve elmacık kemiğinin kırık olduğunun teyit edildiğini söyledi.

Polis memuru, aranan şahıs ilan edilen zanlının 4 Haziran’da Gazimağusa Polis Müdürlüğüne giderek, teslim olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, Filistin ve KKTC vatandaşı olan ve benzer bir sabıkası bulunmayan zanlının ileride görülecek davaları görülünceye değin mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, zanlının avukatının sorusu üzerine M.A.A.’nın şikayetini geri çekeceğine dair beyanda bulunduğunu, bu hususta ifadesinin alınacağını söyledi.

Mahkeme, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.