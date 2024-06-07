Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkes çağrısını yineledi.

Erdoğan, "İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi. Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırıların, istişarelerinin ana gündem maddelerinden birisini oluşturduğunu vurguladı.

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Filistin meselesine, Özbekistan ile aynı zaviyeden bakıyoruz. Gazze'de mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Şevket kardeşime, bağımsız Filistin Devleti'ne ve iki devletli çözüme verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları insani yardımların ulaştırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere tüm hukuki süreçlere dair girişimlerimiz sürüyor. İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler de artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum."

18 anlaşma imzalandı

Bu arada Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmeye imkan sağlayıp, ahdi zemini kuvvetlendireceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özbekistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye-Özbekistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı sonunda imzalanan 107 maddelik eylem planını hızla hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Dün gerçekleştirilen iş forumu da buna katkı sağlayacaktır. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum."