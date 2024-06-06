Yargısı ileride

Girne’de trafik kontrolü sırasında eşini rapor ettiği gerekçesiyle polis memuruna saldıran Adem Ünal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 360 promil alkollü içki tesiri altında ‘bıdı bıdı yapma’ diyerek polisin yüzüne yumruk attığı, yere düşmesine ve bir parmağının kırılmasına neden olduğu anımsatıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Haziran 2024 tarihinde saat 01.15 sılalarında kontrol yapan trafik ekiplerinin içerisinde zanlı Adem Ünal’ın yolcu olarak bulunduğu ve eşinin kullandığı aracı durdurduğunu söyledi. Polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde durdurulan ES 541 plakalı aracın sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle rapor edildiğini açıkladı.

Polis, bu esnada araçta yolcu olarak bulunan zanlının eşini rapor eden görevli memurun yanına gittiğimi, bağırarak “Bıdı bıdı yapma ”dedikten sonra yüzüne yumruk attığını belirtti. Soruşturma memuru, darp edilen trafik polisinin yere düşüp, sağ el yüzük parmağını kırdığını açıkladı.

Polis, zanlının olay yerinde makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, yapılan kontrolde zanlının 360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna imza atmasına emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, “vahim zarar, polisi darp ve görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.