Büyük korku yarattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Çınarlı köyünün ormanlık alanında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede hızla yayıldı.

Yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı, traktörler ve bölge belediyesine ait su tankerleri ile müdahale etti. Yangın 4 buçuk saatte kontrol altına alındı.

4 buçuk saatte kontrol altına alındı

Çınarlı Köyünün güneyinde İncirli Mağarası mevkiinde, yerleşim alanına yakın ormanlık alanda dün saat 12.50 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına ilk etapta itfaiye ekipleri, belediyeler ve bölge halkı müdahale etti.

Sivil Savunma ekipleri, 30 personel, 3 arazöz, 6 yangına ilk müdahale aracı, bir su tankeri, 5 komuta aracı ile birlikte yangın bölgesine intikal etti.

Orman Dairesi ekipleri da yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangın saat 16.40 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık 2 bin dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa ve buğday ile balyalar, harnup, zeytin, çam ağaçları ile maki bitki örtüsü kül oldu.

