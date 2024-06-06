Teminatla serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi’nde, bir otelin arka kısmında bulunan ormanlık alan içerisinde, 8 adet uyuşturuculu kağıdı eline aldığı esnada suçüstü yakalanan Tolga Özoğlu, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 1 Haziran’da, ormanlık alan içerisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağına dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini söyledi. Polis, bölgede pusu görevine başladıklarını, zanlının kullanımındaki araçla bölgeye geldiğini ve uyuşturucunun bulunduğu cips paketini aldığı sırada suçüstü yakalandığını hatırlattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.