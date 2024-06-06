Hızlı çalıştı

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipler, şüpheli gördükleri kiralık araçta arama yapınca uyuşturucu madde ele geçirdi. İlk etapta Zimbabwe uyruklu öğrenci Philip Tafazwa Kadyaridzire, ardından

Kamerunlu Carila Magha Penn ve Libya uyruklu öğrenci Amethyst Blessedfavor Mahmie tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan satıcı konumunda olan kişinin Penn olduğu açıklandı. Penn’in 3 Haziran’da uyuşturucu aldığı, bir günde 9 kişiye sattığı ortaya çıktı.

Polis,4 Haziran 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir ekip tarafından Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesinde, ZPY 797 plakalı araç içerisinde şüpheli halde tespit edilen zanlı Philip Tafazwa Kadyaridzire’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlıdan yapılan soruşturmada, tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddeyi, Küçük Kaymaklı, İsmail Beyoğlu Caddesi’nde bulunan bir apartmanda sakin Carila Magha Penn’den aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Paketleri dağıttı

Polis, zanlı Penn’in evinde yapılan aramada 68 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Penn ile aynı adreste tespit edilen Amethyst Blessedfavor Mahmie’nin tutuklandığını kaydeden polis, sorgulanan Penn’in uyuşturucu maddeyi 3 Haziran’da 84 gram aldığını, 2 paketini Philip Tafazwa Kadyaridzire’ye, 8 paketini ise başka şahıslara verdiğini söylediğini açıkladı. Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlı Penn’in uyuşturucu verdiği şahısların arandığını kaydeden polis, 3 zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme haklarında “uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.