Eşini dövdükten sonra tehdit etti

Kıskançlık krizine giren Ali Ravanbakhsh’in, eşini dövdükten sonra tehdit ettiği iddia edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, önceki sabah kıskançlık krizine giren Ali Ravanbakhshs’in, eşini önce dövdüğü, ardından ise ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 23 Nisan 2020 tarihinde, saat 03.00’da, bir apartman dairesinde, başka erkeklerle konuştuğu iddiası ile eşini önce yere düşürüp yüzüne bir tokat atarak darp ettiğini, ardından, “O telefonu bana ver, yoksa seni gebertirim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Hafız, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Nöbetçi Yargıç, zanlının, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

