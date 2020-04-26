10 araç görevde

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya’nın “Corona Felaketi Destek Kampanyası” çerçevesinde yapılan bağışlar sonucunda malzeme alımlarını tamamlayan ve ilk etapta 10 bin aileye yardım başlatan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, dün Lefkoşa’ya bağlı bölgelere ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde yapılan dağıtımın tamamlanması sonrasında hazırlanan listeler çerçevesinde Mağusa ve İskele bölgelerine de dağıtımlar başladı. Mağusa ve İskele dağıtımları devam ederken Kızılay 10 araçlık bir ekiple Lefkoşa bölgesinde dün gıda ve hijyen paketlerinin dağıtımlarına başladı.

Lefkoşa’ya bağlı köylerde başlatılan dağıtımın merkeze doğru devam edeceği belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Esat Altay dağıtımlarla ilgili olarak Diyalog’a yaptığı açıklamada Lefkoşa bölgesinin 4-5 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek şunları söyledi;

“Lefkoşa genelinde 10 araçlık bir ekiple dağıtımların startını verdik. Lefkoşa’ya bağlı köylerden başladığımız dağıtım merkeze doğru devam edecek. İlk dağıtımı Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde başlamıştık. Söz konusu iki bölgede dağıtımı tamamladıktan sonra geçtiğimiz gün Mağusa ve İskele bölgesinde dağıtımlara başladık. Mağusa ve İskele dağıtımları hala devam ederken Lefkoşa dağıtımının da başlangıcını yaptık. Lefkoşa ve köylerinde başlattığımız dağıtımın 4-5 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Lefkoşa’da 4 Bin 700 ihtiyaçlı kişinin ihtiyaçlı olduğu belirlendi be bu ailelere hızlıca yardımlar ulaştırılacak. Dağıtımlar için bizlere Aras Kargo ve MNG Kargo da araç desteği veriyor. Gönüllü çalışanlarımızın yanı sıra destek veren herkese teşekkür ederiz.”

