Ciddi uyarı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Heyeti üyesi ve Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Profesörü Petros Karayiannis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Coronavirüs tamamen yok olana kadar mesafeler, sağlık önlemleri ve maskenin artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacağını söyledi.

Mesafe ve maskelerin gerek yurt dışında, gerek yurt içinde gerekse iş alanlarında herkes tarafından uygulanması gerektiğini vurgulayan Karayiannis, bunların hayatımızda virüse engeller koyacak bir koşul olduğuna dikkat çekti.

Karayiannis şöyle dedi:

“Önümüzdeki günlerde her şey beklediğimiz gibi gelişirse yani çizgi sıfır noktasına ulaşırsa önlemlerde gevşetmeler olacak. Ama bizim vurgulamak istediğimiz, korunma önlemlerinin, mesafelerin artı maskelerin günlük hayatımızda olmaya devam edeceğidir. Bunlar durmayacak, bu bizi bir sonraki gevşetmelere götürecek tek yoldur. Halkın bunlara uyması gerekiyor. Normale dönene kadar bunlar hayatımızın bir parçası olacak.”

Endişelieri dile getirdi

Karayiannis, Danışman Heyetinin eğer salgınlar olursa önlemlerdeki ilk gevşemelerden endişe duyduğunu belirterek, böylesi bir durumun göğüslenebilmesi için planlar ve düşünceler olduğunu kaydetti.

Profesör Karayiannis, mayıs ayı başlarında kısıtlamaların gevşetilmesine kadar vakaların sıfırlanması dileğinde bulundu ve “sorun olacağını sanmıyorum ama olsa bile bunların sayılı olacak ve bunlara anında müdahale edebileceğiz. Böyle bir olasılığı göğüslemeye hazırız. Bu yönde planlar ve hazırlıklar yapıldı” dedi.

Profesör Karayiannis, barikatların ve uçak alanların açılmasıyla ilgili olarak yetkililer arasında büyük endişeler bulunduğunu dile getirdi.

“Sanırım, barikatlardaki kısıtlamalar korona virüsü başlığı kapanana kadar geçerli olmaya devam edecek. Uçak alanların açılması çok daha ilerideki bir tarihte olacak. Muhtemelen ziyaretçilerin hangi ülkelerden geldikleri kontrol edilecek. Buna uzman gözüyle bakmamız gerekecek” diyen Karayiannis, deniz banyoları konusundaki kısıtlamaların ne zaman azaltılacağı konusunun Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıda ele alındığını söyledi.

“Denizle ilgili bir tehlike göremiyorum. Virüs denizle yayılmıyor. Dikkat etmemiz gereken tek şey topaltılardır ki eğer insanlar mesafe korursa bundan kaçınılabilir. Şezlonglardan virüs kapma ihtimali var ama Belediyeler bunların dezenfekte edilmesi için gerekenleri yapmalıdırlar” dedi.