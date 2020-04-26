Bekar olanlar gitti

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, Taşlıca ile Boltaşlı köyleri arasındaki deniz sahilinde, kıyıya 10 metre yakınlıkta alabora olan gemiden kurtarılan 69 çocuk, 30 kadın ve 76 erkek olmak üzere toplam 175 Suriyeli mültecinin, 75 tanesi önceki gece geç saatlerde Türkiye’ye gönderildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, 21 Mart tarihinde Taşlıca ile Boltaşlı arasındaki sahil kısmında kurtarılan ve 5 haftadır İskele’de bir inşaat şirketine ait dairelerde misafir edilen mültecilerle ilgili olarak Türkiye ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi. Türkiye ilk etapta 75 tane mülteciyi kabul ettiğini belirtmesi üzerine, mülteciler arasında bekar olan 75 kişi önceki gece geç saatlerde, Gazimağusa Limanı’ndan hareket eden bir gemi ile Mersin’e gönderildi, diğer mültecilerin de önümüzdeki günlerde gönderilmesi bekleniyor.