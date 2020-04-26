Türkiye’den yardımlar geliyor

Türkiye, koronavirüs ile mücadele için ülkemize tıbbi malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, takip ve koordinesinde, Sağlık Bakanlığı’na koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere yüklü miktarda tıbbi malzeme yardımında bulundu.

KKTC’ye 13 Mart ile 20 Nisan arasında 126 bin cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 18 bin koruyucu maske, 11 bin koruyucu tulum, 10 bin test kiti başta olmak üzere, N95 maske, dezenfektan gibi tıbbı malzemeler gönderildi.

