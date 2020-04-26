Gerekli önlemler alındı

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgınının başlaması ile karantina hastanesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeni bir kararla tüm hastalara hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla bir süredir kolan hastanesinde görev yapan personel ve malzemelerin yeniden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine taşınarak tüm hastalar için hizmet vermeye başladı.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Acil servis bölümünde çok ciddi durumlarda vatandaşların acil servis hizmetinden yararlanacağı belirtildi.

Öte yandan yine hastane yönetiminden yapılan açıklamada devlet hastanesinde tedavi gören hastaların yakınlarının elzem bir durum olmadığı sürece hasta ziyaretine gelmemeleri istendi.

Acil serviste hizmet almak isteyen hastalar içeriye güvenlik görevlilerinin gözetiminde kontrollü ve kalabalık oluşturulmayacak şekilde alındı.