OLAF’ın raporu

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF), Rum Başsavcısı Kostas Klerides'e Avrupa fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin bir davanın Kıbrıs'ta gerçekleşmediğini ve hiçbir Kıbrıs vatandaşının veya şirketinin buna dâhil olmadığını bildirdi.

Klerides, Avrupa gözlemcisinin, çevre araştırması için tahsis edilen AB fonlarının, Kıbrıs'taki bir kumarhane-otel projesine yönlendirildiği yolundaki basın açıklamasının ardından olaya açıklık getirmesi için OLAF'a yazı göndermişti.

Kıbrıs Başsavcılık Ofisi tarafından yayımlanan basın bildirisinde, OLAF Genel Direktörü Ville İtala, Başsavcı Klerides’e cevap mektubunda, ofisinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki herhangi bir makamla hiçbir temasının olmadığını teyit ettiğini, soruşturma altındaki faaliyetlerin hiçbirinin Kıbrıs'ta gerçekleşmediğini, Kıbrıs vatandaşı veya şirketlerin dâhil olmadığını belirttiği duyuruldu.

OLAF Genel Direktörü Ville İtala, ilgili temasların İrlanda, Romanya, İspanya ve Fransa'daki yetkililerle yapıldığı, ancak Kıbrıs'ta herhangi bir suç veya hileli faaliyet kanıtı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, incelenen davanın, sahte belgelere dayanarak Avrupa fonlarının kullanıldığı ile ilgili olduğu ve fonların Kıbrıs'ta kullanılmadığı, ancak ihale lisans prosedürüne katılım için Kıbrıs dışındaki mimari ve danışmanlık planları için gider olarak kaydedildiği belirtildi. İlgili ortak girişimin mali zorlukları nedeniyle Kıbrıs'ta bir otel-kumarhane inşası girişiminin başarısız kaldığı vurgulandı.



