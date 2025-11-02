Suç patlaması

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta şiddet olaylarında dikkat çekici artışların olması herkesi tedirgin ediyor. Özellikle alkol veya uyuşturucu tesiri altındaki gençlerin en ufak bir tartışma sonucunda kavgaya tutuşması ciddi yaralanmalara ve zararlara yol açıyor. Ayrıca polisin işini de zorlaştırıyor.

Lefkoşa ve Gazimağusa’da meydana gelen gençler arasındaki kavgada 2 kişi yaralanırken, 12 kişi de tutuklandı. Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde gerçekleştirilen Cadılar Bayramı kutlamasında darp edilen 26 yaşındaki gencin yediği tekme sonucu çenesinde kırık oluştuğu bildirildi. Gazimağusa’da darp edilen gencin ise elmacık, burun ve çene kemiklerinde kırıklar tespit edildi.

Cadılar Bayramında olay çıktı

Lefkoşa’da Cadılar Bayramı’nda meydana gelen olayla ilgili tutuklanan Türkmenistan uyruklu 4 kişi “vahim zarar ve ciddi darp” suçlarından dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin önünde yaşanan olayda, zanlılar Ü.Y., A.J., B.U. ve Y.U.’nun birlikte hareket ederek, Lefkoşa’da sakin K.K.’yı ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis, zanlılar Ü.Y., A.J., B.U. ve Y.U.’nun, K.K.’nın vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, ardından yüzüne tekme atarak çene kemiğinin kırılmasına neden olduklarını ve bu şekilde genç adamı vahim zarara uğrattıklarını ifade etti.

Olayın ardından zanlıların tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydederek, üç gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, yürütülen soruşturmanın henüz erken safhada olduğunu ve alınması gereken birçok ifade ile incelenecek kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, zanlılar Ü.Y., A.J., B.U. ve Y.U.’nun üç gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Trafikteki kavgaya 7 kişi karıştı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı ve kavga büyüdü. Kazaya karışan C.T.A. (E-18), Y.K. (E-25) ve K.B.K. (E-21), diğer araçtaki A.K. (E-22), İ.K. (E-29), R.B. (E-32) ve E.A. (E-35) ile karşılıklı olarak birbirlerini darp etti. Kavga sırasında taraflar yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Polis ekipleri tüm şahısları tutukladı. Yapılan soruşturma sonucu zanlılar aleyhine kavga ve rahatsızlık suçlarından dava okundu. Zanlılar dava tebliğinden sonra serbest bırakıldı.

Biri yakalandı, diğeri kaçtı

Gazimağusa Kaleiçi’nde meydana gelen olayda ise A.M.K. (E-35), 76 miligram alkollü içki tesiri altında eşiyle yaşadığı tartışma sırasında Y.M.’nin (E-24) göğsüne ayağıyla vurdu. Olayın hemen ardından Ö.T. de(E-32) Y.M.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. Yaralanan Y.M.’nin sağ elmacık, burun ve çene kemiklerinde kırıklar tespit edildi. Y.M., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. A.M.K. tutuklanırken, Ö.T. henüz yakalanamadı. Mahkemeye çıkarılan A.M.K. hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025, 02:00