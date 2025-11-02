2 tutuklu var

Ülke genelinde önceki gece kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 2 bin 335 araç ve sürücü kontrol edilirken, 388 sürücü hakkında çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yasal işlem başla-tıldı. Ayrıca, 49 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü tutuklandı.

Denetimlerde özellikle hız sınırı, alkollü araç kullanımı ve ruhsatsız araç kullanımı gibi ciddi ihlallerin yoğun olarak tespit edilmesi dikkat çekti.

Polis yetkilileri, bu tür ihlallerin trafik kazalarına ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğine dikkat çeke-rek, sürücüleri yasalara uymaları konusunda uyardı.

Özellikle Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde ağır tonajlı araçların kontrolsüz kullanımına yönelik denetim-lerin artırıldığı belirtildi. Polis, toplum güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini duyurdu.

Raporlanan trafik suçları

Yasal hız sınırını aşmak: 206

Alkollü araç kullanmak: 29

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 17

Sigortasız araç kullanmak: 9

Muayenesiz araç kullanmak: 8

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 5

5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonlarla

Girne-Lefkoşa anayolunu kullanmak: 4

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 2

Emniyet kemeri takmamak: 2

Trafik ışıklarına uymamak: 2

Diğer trafik suçları: 104