Ömer KADİROĞLU

Göçeri-Şirinevler Anayolu’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralan-dı. Polis, kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kaza, 1 Kasım 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki Salim Kerman yönetimindeki DZ 436 plakalı araç, Şirinevler istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen 60 yaşındaki Halil Zurnacı’nın kullandığı GJ 580 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Her iki sürücü-nün de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde detaylı inceleme yaparken, trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı öğ-renildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

