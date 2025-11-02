Deport edilecek

Güney Kıbrıs’tan yasa dışı bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, Lefkoşa’nın Çetinkaya bölgesinde yakalanan Suriye uyruklu S.A.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. zanlı tutuklu yargılanmak üzere 13 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 28 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Yiğitler Burcu Parkı civarında askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığı sırada nöbetçi askerler tarafından yakalandığını açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturmanın başlatıldığını, mahkeme tarafından daha önce iki gün ek süre verildiğini ve gerekli soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Zanlının ülkede yasal bağı bulunmadığını ve yargılamadan yasa dışı yollardan kaçabileceğini belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı S.A.A.’nın 13 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

