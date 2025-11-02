Girne’de trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü ve yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı. Her iki şahıs da işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı kişi başı 5 bin 120 TL para cezasına çarptırıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde seyir halinde olan bir araçta yolcu olarak bulunan kişinin vücudunu aracın camından dışarıya çıkardığı tespit edildi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, hem araç sürücüsü hem de yolcu tespit edilerek ifadeleri alındı.

Her iki şahıs da işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı kişi 5 bin 120 TL para cezasına çarptırıldı. Polis, ayrıca zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

